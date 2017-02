Chelsea vor Arsenal-Spiel mit zwiespältigen Erinnerungen

Nach 0:3 gegen "Gunners" begann Siegesserie des Spitzenreiters – Titelverteidiger Leicester gegen Rekordchampion ManUnited

London – Chelsea geht am Samstag mit zwiespältigen Erinnerungen in das Schlagerspiel der englischen Fußball-Premier-League gegen Arsenal. Das Team von Antonio Conte kassierte im ersten Saisonduell mit den "Gunners" im September eine 0:3-Niederlage und rutschte damals auf Rang acht ab. Daraufhin ließen die "Blues" in der Meisterschaft aber 13 Siege en suite folgen und setzten sich souverän an die Spitze.

"Nach diesem Spiel gegen Arsenal hat sich in unseren Köpfen etwas verändert", erzählte Conte. "Wir haben uns immens gesteigert, was Leistung, Identität und Selbstvertrauen betrifft." Seine Mannschaft liegt derzeit je neun Punkte vor Tottenham und Arsenal und je zehn Zähler vor Liverpool und Manchester City auf Platz eins.

Arsenal vergab eine bessere Ausgangsposition im Titelrennen unter anderem durch das Heim-1:2 am vergangenen Dienstag gegen Watford. Man sei mental nicht richtig auf diese Partie eingestellt gewesen, schimpfte Trainer Arsene Wenger nach der Schlappe gegen den Verein von Sebastian Prödl.

Für Liverpool gab es zuletzt mit dem Heim-1:1 gegen Chelsea immerhin einen Achtungserfolg, dennoch reichte es in den neun Jänner-Pflichtspielen nur zu einem Sieg. Nun soll am Samstag auswärts gegen Hull City eine neue Erfolgsserie gestartet werden.

Die "Tigers" knöpften zuletzt Manchester United Punkte ab, die sich der Rekordmeister am Sonntag auswärts gegen Leicester City zurückholen will. Der Club von Christian Fuchs, der mit 21 Punkten die schlechteste Bilanz eines Titelverteidigers in der Premier League nach 23 Runden aufweist, könnte bei einer Niederlage in die Abstiegsränge rutschen.

Fuchs' Landsmann Marko Arnautovic tritt mit Stoke City auswärts gegen West Bromwich an, der Prödl-Club Watford empfängt Burnley, und auf Tottenham, Arbeitgeber von Kevin Wimmer, wartet Aufsteiger Middlesbrough an der White Hart Lane. (APA, 3.2.2017)