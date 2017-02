Trumps CIA-Vizechefin leitete Geheimgefängnis

Aus Geheimdienst- und Kongresskreisen verlautete, Haspel habe ein Geheimgefängnis ("black site") in Thailand geleitet, in dem zwei mutmaßliche Al-Kaida-Mitglieder der Folterpraxis des Waterboarding unterzogen worden seien. Später habe sie Videokassetten vernichtet, die das gezeigt hätten.

