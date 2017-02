Homebutton als Mini-Touchscreen: Fan-Konzept für iPhone 8

Der brasilianische Designer Thadeu Brandao schlägt vor, den Homebutton für mehr Aufgaben einzuspannen

Immer wieder nehmen Apple-Fans existierende Produkte zum Vorbild, um eigenständig Verbesserungen vorzuschlagen – und ab und zu lässt sich Apple wohl tatsächlich davon inspirieren. Der brasilianische Designer Thadeu Brandao hat sich nun überlegt, womit das iPhone 8 glänzen könnte. Er möchte, dass Apple auf der Frontseite ein rahmenloses Display verwendet und dem Home-Button für eine Reihe von Aufgaben zuweist.

conceptsiphone

So ist der Home-Button in Brandaos Fan-Entwurf eine Art Mini-Touchscreen, der ähnlich wie die Touch-Leiste beim neuen Macbook Pro funktioniert. Je nach App kann der Home-Button unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Allerdings wirft TheVerge ein, dass der Knopf bereits jetzt für eine Vielzahl an Befehlen eingesetzt wird: Nicht nur für das Entsperren oder die Rückkehr in den Homescreen, sondern auch für die Aktivierung von Siri oder Apple Pay. (red, 3.2.2017)