1.567 Stufen bis zum Nimmerwiedersehen

Pole Piotr Lobodzinski gewann Treppenlauf über 86 Stockwerke und 1576 Stufen im Empire State Building – Australierin Suzy Walsham schrieb mit achtem Sieg Geschichte

New York – Der Pole Piotr Lobodzinski hat den berühmten Treppenlauf im New Yorker Empire State Building für sich entscheiden. "Mein Plan war, herzukommen, zu siegen und nie wiederzukommen", sagte der 31-Jährige. In seinen mehr als 90 Treppenläufen in den vergangenen sechs Jahren habe ihn vor allem der Lauf auf den Pariser Eiffelturm begeistert. Anders als bei Bewerben in China oder dem Nahen Osten gibt es in New York kein Preisgeld.

Lobodzinski erklomm die 1576 Stufen des Wolkenkratzers in 10,31 Minuten. Schnellste Frau war die Australierin Suzy Walsham in einer Zeit von 12,11 Minuten. Sie avancierte mit ihrem achten Erfolg in New York zur Rekordsiegerin des Bewerbs, den auch die oberösterreichische Langstreckenläuferin Andrea Mayr dreimal (2004–2006) gewinnen konnte. Den Streckenrekord von 9,33 Minuten über die 86 Stockwerke stellte 2003 der Australier Paul Crake auf.

Die Läufer bereiten sich häufig mit Intervalltrainings in Hochhäusern ihrer Heimatstädte vor. Unter den Teilnehmerinnen war diesmal auch Roseann Sdoia, die beim Terroranschlag auf den Boston-Marathon mit drei Toten schwer verletzt wurde und deren rechtes Bein amputiert werden musste. Die Beinprothese bedeutete für Sdoia, die erstmals einen Treppenlauf absolvierte, fünf Kilogramm zusätzliches Gewicht. Das Gefühl sportlicher Leistung sei für sie sehr wichtig, um den traumatischen Vorfall zu verarbeiten, sagte sie. Auch Sdoias Lebensgefährte, der in Boston als Feuerwehrmann arbeitet, machte mit. In voller Ausrüstung und damit fast 30 Kilogramm extra. (red, APA, 2.2.2017)