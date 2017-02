Philadelphia – Neue Hoffnung im Kampf gegen das Zika-Virus: US-Forscher um Drew Weissman von der University of Pennsylvania haben einen Impfstoffkandidaten bei Mäusen und Affen erfolgreich getestet, wie sie im Fachblatt "Nature" berichten. Der Impfstoff beruht auf sogenannten Mikro-RNAs, die modifiziert wurden. Bereits eine einzige Injektion genügte zur Immunisierung, so die Forscher, die hoffen, in 12 bis 16 Monaten mit den klinischen Tests beginnen zu können. (red, 2.2.2017)