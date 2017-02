Game-Talk: Welche sind Ihre liebsten Wintersport-Games?

Ski, Snowboard, Eislaufen – auf welchen virtuellen Pisten toben Sie sich wintersportlich aus?

Zwar lädt die verschneite Landschaft regelrecht dazu ein, sich ins Schneegestöber zu stürzen. Doch die bitterkalten Temperaturen verführen eher dazu, sich im warmen Zuhause einzumurmeln und die Konsole anzuschalten. Dort locken Wintersportspiele mit verschiedenen Sportarten auf verschneite Abhänge, eisige Pisten oder Langlaufloipen.

Von Schneepixeln zu Schneepolygonen

Bereits 1985 wurde der Traum aller Wintersportfans wahr: Im erfolgreichen "Winter Games" von Epyx für den Commodore 64 konnte man sich gleich in acht pixeligen Sportarten versuchen. Neben Klassikern wie alpinem Skifahren durfte man Pirouetten im Eiskunstlauf drehen, beim Freestyle-Ski waghalsige Stunts hinlegen oder sich im Bob den Eiskanal hinuntertrauen.

odraconiandevil79 Video vom Klassiker "Winter Games".

Jahre später ließ Entwickler Atlus Kinder auf die steilen Pisten los. Mit Snowboards und Zuckerlgrafik hat man mit "Snowboard Kids" für den N64 versucht – mit bescheidenem Erfolg –, sich des großen Konkurrenten "Mario Kart" anzunehmen. Mario selbst zog sich 2009 für die Wii gemeinsam mit Sonic die Eislaufschuhe und Skier an. Die beiden Maskottchen von Nintendo und Sega traten in "Mario & Sonic bei den Olympischen Winterspielen" in mehreren Disziplinen gegeneinander an, darunter auch das olympische Eisstockschießen, Curling.

artificialraven Video: "Snowboard Kids".

Österreichisches Schneegestöber

Bis 2016 erfreute sich alljährlich die in Österreich produzierte "Ski Challenge" durchaus großer Beliebtheit. Als Simulation des alpinen Skiweltcups gedacht, carvte man in der Abfahrt oder dem Super-G realnachempfundene Pisten entlang.

wirspielen Video: Wir spielen "Steep"

Ubisoft hat mit dem "Open Winter World"-Spiel "Steep" 2016 dem Genre einen ganz neuen Dreh verpasst: Das Game setzt ganz auf winterlichen Extremsport. Mörderische Abgründe und wahnwitzige Pisten lassen beim Skifahren, Boarden, Paragleiten oder gar Wingsuitfliegen das Blut des Gamers in den Adern gefrieren.

Welches ist Ihr liebstes Wintersportgame?



In welchen Sportarten zeigen Sie Ihr Können, und welche winterliche Betätigung finden Sie virtuell weniger gelungen? Welchen Wintersport würden Sie gerne mal in einem Computerspiel realisiert sehen? (rec, 9.2.2017)