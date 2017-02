Nur noch 30 Exemplare: Kalifornischer Schweinswal kurz vor dem Aussterben

Illegale Fischerei ließ den Bestand der "Vaquitas" auf Rekordtief schrumpfen

Mexiko-Stadt – Der kleinste Meeressäuger der Welt, der Kalifornische Schweinswal, steht kurz vor dem Aussterben. Trotz der Bemühungen um seinen Erhalt gebe es nur noch 30 Exemplare, sagten Wissenschafter auf einer Pressekonferenz in Mexiko und sprachen von einer nahezu "hoffnungslosen Situation". Der Wal, auch Vaquita genannt, falle vor allem illegal eingesetzten Fischernetzen zum Opfer.

Der Kalifornische Schweinswal werde im Jahr 2022 ausgestorben sein, wenn sich nichts ändere, hieß es in dem Bericht des Internationalen Komitees zur Rettung der Vaquitas (CIRVA). Forschungen im nördlichen Teil des Golfs von Kalifornien hätten gezeigt, dass die Anzahl der Schweinswale in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen ist. Gab es 2012 noch 200 Exemplare, waren es im November 2016 nur noch 30. Die Tiere leben in einem kleinen Gebiet im Golf von Kalifornien im Nordwesten Mexikos.

Bedrohliche Jagd nach lukrativem Fisch

Nach Behördenangaben sind die Vaquitas vor allem durch Fischer bedroht, die mit ihren Netzen illegal auf der Jagd nach einem anderen, ebenfalls bedrohten Tier sind: einem Fisch namens Totoaba, der in China hohe Preise erzielt.

Um den Schweinswal doch noch zu retten, wollen Experten mit Unterstützung der Regierung mehrere Exemplare in eine ruhige Region des Golfs von Kalifornien versetzen, damit sie sich dort vermehren können. Zwar halten einige Tierschützer diesen Plan für zu riskant, da die Tiere beim Transport umkommen könnten. "Aber wenn wir sie nicht einfangen, werden sie sowieso sterben", meinte CIRVA-Vorsitzender Lorenzo Rojas-Bracho.

Der mexikanische Präsident Enrique Pena Nieto setzte 2015 die Marine dazu ein, illegale Fischerei zu stoppen. Zudem vergrößerte er die Schutzzone für Schweinswale und verbot die Verwendung von Stellnetzen für zwei Jahre. Die Bemühungen sind laut CIRVA jedoch nicht ausreichend, es brauche ein langfristiges Verbot von Stellnetzen. (APA, 2.2.2017)