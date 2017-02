Von Bill Gates 1981 entwickeltes Game "Donkey" gibt es nun für iOS

Entwickler veröffentlichte von Gates "inspirierte" iOS-Version des "frustrierend schweren" Spiels

1981 war Microsoft gerade einmal sechs Jahre alt und noch weit davon entfernt die Welt mit Windows zu erobern. Bill Gates war damit beschäftigt, das kurz davor zugekaufte PC DOS für IBMs Computer voranzubringen. Zu Demonstrationszwecken entwickelte er gemeinsam mit Neil Konzen das Spiel "Donkey". Seit kurzem kann man das Retro-Game auch auf iPhone und Apple Watch spielen.

"Die Großmutter aller Rennspiele"

Bei dem Spiel geht es darum, ein Rennauto so zu steuern, dass es die Straße querende Esel nicht über den Haufen fährt. Der Entwickler, der die von Gates‘ Spiel "inspirierte" App veröffentlicht hat, nennt das Game "die Großmutter aller Rennspiele". Es sei simpel, aber frustrierend schwer zu spielen. Wer sich daran versuchen will, muss 0,99 Euro in den App Store einwerfen. (br, 2.2.2017)