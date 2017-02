Reuters Institute präsentiert neues Board mit STANDARD

Chefredakteurin Föderl-Schmid, Campbell Brown von Facebook oder Madhav Chinnappa von Google sind im Fachbeirat des britischen Reuters Institute for the Study of Journalism

Wien/London – Das britische Reuters Institute for the Study of Journalism erweitert -wie berichtet – seinen Fachbeirat. Wer die neuen Mitglieder sind, gab das renommierte Institut am Donnerstag bekannt.

Neben STANDARD-Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid gehören dem Board etwa noch Campbell Brown, Managerin von Facebooks News Partnership Programm, Google-Stratege Madhav Chinnappa, Ritu Kapur, Chef von Quintillion Media in Indien und Jimmy Maymann, Ex-CEO der "Huffington Post" an.

Das Institut publiziert den jährlichen Digital News Report. Die Reuters Foundation vergibt Stipendien für Journalismusstudien. (red, 2.2.2017)