Live in der STANDARD-Redaktion: Fräulein Hona

Die vier Multiinstrumentalistinnen gaben drei ihrer akustischen Folksongs in unseren Redaktionsräumen zum Besten

Quiet is the new loud: Die Musikerinnen von Fräulein Hona brauchen keinen Strom, um ihre Songs in die Welt zu schmettern. Seit 2010 machen die vier Frauen gemeinsam Musik, lieben es vielstimmig, tauschen ihre Instrumente und geben ihre Songs nonchalant auf Theater- und Festivalbühnen, in Cafés und Wohnzimmern im In- und Ausland zum Besten. Ihr zweites und aktuelles Album "Of Circles And Waves" erschien im vergangenen Oktober. Eine nächste Möglichkeit, die Band live zu sehen, gibt es am 3. März in der Arena Bar in Wien.

Song #1: "Cinnamon"

Song #2: "All We Have"

Song #3: "La Percée du Soleil"

Fräulein Hona sind (v. li.): Kerstin Eckert, Johanna Schmid, Melanie Künz, Judith Prieler.

(Jasmin Al-Kattib, Gerald Zagler, Meggi Stelter, Lukas Friesenbichler, Maria von Usslar, 11.2.2017)