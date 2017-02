"Heilig Abend": Die Stunde der wahren Ermittlung

Gut gemacht: Kehlmanns Thriller "Heilig Abend" im Josefstadt-Theater uraufgeführt

Wien – Der gar nicht heimliche, dafür umso zuverlässigere Hauptdarsteller in Daniel Kehlmanns Theaterthriller "Heilig Abend" ist die Uhr an der Wand. Eine politisch subversive Philosophieprofessorin (Maria Köstlinger) wird ausgerechnet zu Weihnachten in eine Verhörzelle geschleppt. Der bullige Zivilbeamte (Bernhard Schir) soll ermitteln. Hat Judith zusammen mit ihrem Ex-Mann an einem Bombensatz gebastelt, der pünktlich um null Uhr den Terror in die Mitte unserer Wohlstandsgesellschaft hineinträgt?

Um 22.30 Uhr (Stückzeit) beginnt die Digitalanzeige loszurattern. Nichts hemmt die Uhr in ihrem Lauf. Und damit ist auch schon das Günstigste gesagt: In dem unwohnlichen Plexiglaskasten (Ausstattung: Walter Vogelweider) kommen einander der bald joviale, bald polternde Ermittler und seine spröde Auskunftgeberin sehr, sehr nahe. Sie hassen einander strukturbedingt – und erleben doch auch die verschämte Erotik von Antäuschen und Wegducken. Jede(r) meint mehr zu wissen, als er oder sie zugibt, und ist doch – mit Blick auf das Ausmaß unsrer Verunsicherung – naiv und ahnungslos.

Heißer Brei

Gespielt wird hochanständig in Herbert Föttingers Uraufführungsinszenierung. Hier reden zwei um den heißen Brei herum. Tatsächlich hat Kehlmann brav alle gängigen Versatzstücke über das Horchpostenstehen in unseren Überwachungsstaaten in seinen Dialog mit hineinverbraten. Manchmal tänzelt das Gespräch artig und entwickelt galligen Witz. Man fühlt sich nicht gerade in Atemnot versetzt oder um den Nachtschlaf gebracht, aber doch mit bekömmlichen Proben von Moral und Nutzanwendung reichlich versehen.

Das Wiener Josefstadt-Theater tut gut daran, kleine Gebrauchsstücke wie dieses ohne allzu kokettes Schielen auf Ewigkeitswerte herauszubringen. Der Countdown lief, und der überaus herzliche Applaus galt allen Beteiligten und dem gar nicht heimlichen Hauptdarsteller, der braven Uhr. Die hatte übrigens ein Double ihrer selbst über sich, im Schnürboden, hängen. Aber manchmal will eben auch der liebe Gott oder der Herr Innenminister nachschauen, was es geschlagen hat. (Ronald Pohl, 2.2.2017)