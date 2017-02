Griezmann: 100-Millionen-Euro-Deal kündigt sich an

Franzose will im Sommer von Atletico Madrid zu ManUnited wechseln – Noch keine Einigung zwischen Klubs

Manchester/Madrid – Laut Medienberichten in England, Spanien und Frankreich will Antoine Griezmann im Sommer von Atletico Madrid zu Manchester United wechseln. Die Ablösesumme für den 25-jährigen Franzosen soll 100 Millionen Euro betragen. Dieser Betrag ist notwendig, damit Griezmanns bis 2021 laufender Vertrag in Madrid vorzeitig aufgelöst werden kann.

Der Stürmer soll sich mit United bereits einig sein und dasselbe Jahresgehalt wie sein Nationalteamkollege Paul Pogba erhalten, der laut englischen Medien bis zu 17,7 Millionen Pfund (20,7 Millionen Euro) pro Saison kassiert. Laut der Nachrichtenagentur PA, die einen Mitarbeiter von Manchester United zitiert, haben die Klubs aber noch keine Einigung über den Transfer erzielt. (APA, 2.2.2017)