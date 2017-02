"Global Gladiators": ProSieben schickt Larissa Marolt in die Wüste

Neue Reality-Game-Show "Global Gladiators" wird im Frühjahr ausgestrahlt – Mit von der Partie sind etwa Ulf Kirsten, Nadine Angerer und Pietro Lombardi

Berlin – Das Model Larissa Marolt (24) saß 2014 zwei Wochen im RTL-Dschungelcamp "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", nun ist die Kärntnerin für ProSieben zu einer Tour durch Namibia aufgebrochen, in der sie sich gemeinsam mit sieben anderen Prominenten Herausforderungen stellen muss. "Global Gladiators" soll im Frühjahr ausgestrahlt werden, wie der Münchner Privatsender am Donnerstag mitteilte.

Neben Marolt begeben sich Ex-Fußballprofi Ulf Kirsten, genannt "Der Schwatte", die Ex-Fußball-Torhüterin Nadine Angerer (38) und der Sänger Pietro Lombardi (24) auf die Tour bis zu den Victoria Falls. Die weiteren Namen teilte ProSieben noch nicht mit. In der neuen Reality-Game-Show kämpfen die Teilnehmer in zwei Teams gegeneinander. Am Ende jeder Folge – wie viele es werden, ließ der Sender offen – entscheiden die Teilnehmer, wer vom unterlegenen Team nach Hause geschickt wird. Der Sieger darf sich dann als "Global Gladiator" bezeichnen. (APA, 2.2.2017)