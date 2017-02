USA schlagen scharfe Töne gegenüber Iran nach Raketentest an

US-Präsidialamt warnt Iran, lässt aber mögliche Konsequenzen offen

Washington – Das USA schlagen gegenüber dem Iran nach dessen jüngstem Raketentest einen scharfen Ton an. Das US-Präsidialamt erklärte am Mittwoch, man warne den Iran und prüfe, wie reagiert werden solle. Dass die US-Führung unter Präsident Donald Trump eine deutlich härtere Kritik übt als unter seinem Vorgänger Barack Obama, könnte die ohnehin immensen Spannungen im Nahen Osten noch verschärfen. "Von heute an warnen wir den Iran offiziell", sagte der neue nationale Sicherheitsberater, Michael Flynn. Der iranische Raketentest und der Angriff auf ein saudiarabisches Marineschiff durch die vom Iran unterstützte schiitische Huthi-Miliz vor der Küste des Jemens unterstrichen "das destabilisierende Verhalten des Irans im Nahen Osten". Anstatt dass der Iran wegen des Atomabkommens den USA dankbar sei, fühle er sich nun ermutigt, monierte Flynn.

Zwar ließ die neue US-Regierung mögliche Konsequenzen für den Iran offen. Allerdings hat Trump das Atomabkommen mehrfach scharf kritisiert und es als schwach und ineffektiv bezeichnet. Denkbar wäre, dass die USA neue Sanktionen gegen den Iran verhängen.

Der Iran vertritt die Auffassung, dass ein Raketentest nicht gegen das mit der Staatengemeinschaft vereinbarte Atomabkommen oder die dazu gefasste Resolution des UN-Sicherheitsrates verstoße. Seit Abschluss des Abkommens 2015 hat der Iran mehrere ballistische Raketen getestet. Der jüngste Test ist aber der erste, seit Trump US-Präsident ist. (Reuters, 2.2.2017)