TV- und Radiotipps für Donnerstag, 2. Februar

Austropop-Legenden, Westworld, Am Schauplatz: Die Liebe geht nicht in Pension, Drei Eier im Glas und Ski-Nation Österreich – Nur noch ein Mythos?

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Oberösterreicherin stellt sich als neue Kandidatin dem "Essperiment" Für diese Aktion ernähren sich Leute ein Jahr lang nur von dem, was in einem Umkreis von 100 Kilometern wächst und verarbeitet wird. An der Reihe ist Bernadette Bruckner, die nicht nur (Fast-)Veganerin ist, sondern auch studierte Gesundheitsmanagerin und diplomierte Ernährungsberaterin. Bis 18.51, ORF 2

20.15 MUSIK

Austropop-Legenden: Die (Un-)Vergessenen Diese Ausgabe widmet sich den "Rebellen, Vorreitern und Grenzüberwindern der österreichischen Popmusikgeschichte", wie es heißt. Etwa Maria Bill, Supermax, Hansi Dujmic, Peter Schleicher, Reinhold Bilgeri, Hansi Lang und Boris Bukowski. Bis 21.15, Servus TV

21.00 SERIEN

Westworld (S1/1+2) Im futuristischen Freizeitpark Westworld sind Traum und Wirklichkeit genauso schwer voneinander zu trennen wie das Roboterpersonal von echten Menschen. Die zehnteilige hochgelobte Serie zeigt der Pay-TV-Sender jetzt auch auf Deutsch. Bis 23.15, Sky Atlantic

hbo

21.05 DISKUSSION

Inside Brüssel Peter Fritz diskutiert mit den EU-Abgeordneten Michel Reimon (Die Grünen) und Tomás Zdechovský (Europäische Volkspartei, Tschechien) sowie mit Stefani Weiss (Bertelsmann-Stiftung) und Valentina Pop (Wall Street Journal) über: Angst vor Trump, Grenzen wieder zu? Und Ost gegen West. Bis 21.50, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die Liebe geht nicht in Pension Die Leidenschaft verschwindet nicht, nur weil man über 70 Jahre alt ist. Die Partnersuche gestaltet sich allerdings schwierig. Alfred Schwarzenberger hat über Monate hinweg die amourösen Geschicke einer Handvoll Senioren beobachtet. Bis 22.00, ORF 2

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Ski-Nation Österreich – Nur noch ein Mythos? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Karl Schranz (Exskifahrer), "DJ Ötzi" Gerry Friedle, Andreas Reiter (Trend- und Zukunftsforscher), Reinhard Klier (Seilbahnchef), Franz Schandl (Historiker und Publizist) und Michaela Reitterer (Hoteliervereinigung). Bis 23.25, Servus TV

22.25 DISKUSSION

60 Minuten.Politik ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und Martina Salomon (Kurier) reden mit den Sicherheitssprechern der Parlamentsparteien über das neue Arbeitsprogramm der Bundesregierung. Bis 23.30, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen: 1) Neustart: wie die Regierung Jobs schaffen will. 2) Strom wird teurer: Belastungen für Haushalte und Unternehmen drohen. 3) Wirtschaftsfaktor Ball: Geschäfte im Dreivierteltakt. Bis 23.05, ORF 2

22.45 ÖSTERREICHISCHER FILM

Drei Eier im Glas (Ö 2015, Antonin Svoboda) Drei Männer in der Midlife-Krise schließen im Rahmen eines Saxofonkurses Freundschaft. Um ihr berufliches und privates Scheitern besser zu verkraften, ziehen sie in eine Wohngemeinschaft. Ein an und für sich guter Plan. Mit Dirk Stermann, Heinz Strunk und Christoph Grissemann, die auch das Drehbuch schrieben. Bis 0.15, ORF 1

filmladen filmverleih

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Plácido Domingo (Opernsänger und Dirigent), Christian Kolonovits (Komponist und Dirigent), Maria Großbauer, (Opernballorganisatorin) und Luise Maria Sommer (Gedächtnismeisterin und Pädagogin). Bis 0.05, ORF 2

23.10 DISKUSSION

Das Medienquartett: Was tun mit "Hatefake" Darüber diskutieren Maria Windhager (Medienrechtsanwältin), Sibylle Hamann (Journalistin) mit Richard Richter und Lina Paulitsch. Bis 0.10, Okto