Airbnb arbeitet sich zu Geschäftskunden vor

Der Zimmervermittler will am Geschäft mit Businesskunden mitnaschen. Zu beachten sind Fallstricke für Firmen, die ihre Mitarbeiter via Airbnb übernachten lassen

Wien – Der Onlinezimmervermittler Airbnb will vermehrt auch in das Geschäft mit Übernachtungen von Businesskunden vorstoßen. Etwa zehn Prozent der vermittelten Nächtigungen hätten bereits jetzt einen geschäftlichen Hintergrund, erläutert Airbnb-Sprecher Julian Trautwein. 150.000 Unternehmen gebe es weltweit bereits, die ihre Mitarbeiter so auf Dienstreise schicken. Globale Kunden dafür: Google oder der Autovermieter Sixt.

Laut einer Analyse von Concur buchen immer mehr Unternehmen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien Unterkünfte für ihre reisenden Mitarbeiter via Airbnb. Concur ist ein Anbieter von Software für Geschäftsreisemanagement und gehört zum deutschen Konzern SAP. Laut Berechnungen von Concur wurden in den letzten zwei Jahren in den drei Ländern rund neun Millionen Euro über die Plattform umgesetzt.

Steuerliche Grauzone

Die Fallstricke für die Firmen, die ihre Mitarbeiter via Airbnb übernachten lassen, sind aber nicht ohne. Denn dieses Übernachten ist bekanntlich eine steuerlich-rechtliche Grauzone, gegen die viele Stadtverwaltungen vorgehen. Josef Peterleithner, Präsident des Österreichischen Reiseverbandes sieht deshalb das Thema "in Österreich noch nicht recht angekommen".

Airbnb selbst hat für Vermieter, die auf das Geschäft mit Businesskunden abzielen, eine eigene Kategorie entwickelt: Der Vermieter muss 24 Stunden erreichbar sein, oder es muss einen laptopgerechten Arbeitsplatz geben.

Abrechnungsprobleme mit der Rechnung, die der Geschäftskunde von seinem Vermieter erhält, gebe es nicht, wird bei Airbnb betont. Man sei sogar mit Kreditkartenfirmen wie American Express eine Partnerschaft eingegangen. Was die Versteuerung betrifft, sei es genauso wie im Privatgeschäft: Der Gastgeber muss seine Einnahmen versteuern. Und Airbnb versteuert seine Einnahmen aus den Servicegebühren, die die Vermieter zahlen, im steuerlich günstigen Irland, wo Airbnb seinen Europasitz hat. (Johanna Ruzicka, 2.2.2017)