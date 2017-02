Fast 100 psychisch Kranke in Südafrika nach Verlegung gestorben

Nur eine der betroffenen Personen sei den Folgen einer psychischen Erkrankung erlegen, sagte der Gesundheitsexperte Malegapuru Makgoba

Johannesburg – In Südafrika sind mindestens 94 psychisch kranke Patienten nach ihrer Verlegung aus einem Krankenhaus zu billigeren privaten Anbietern gestorben. "Das ist eine vorläufige Zahl, es könnten noch mehr Opfer sein", sagte der Gesundheitsexperte Malegapuru Makgoba am Mittwoch in Pretoria bei der Vorlage eines Untersuchungsberichts zu der Todesserie des vergangenen Jahres.

Nur eine Person sei den Folgen einer psychischen Erkrankung erlegen, wie Makgoba der örtlichen Nachrichtenagentur ANA zufolge weiter erklärte. Die Regierung der Provinz Gauteng hatte zuvor von 36 Toten gesprochen. Um Kosten zu sparen, hatte Gauteng den langjährigen Vertrag mit einer privaten Klinik aufgekündigt und mehr als 1.000 psychisch kranke Patienten von März bis Dezember zur Behandlung auf private Organisationen verteilt. Aber keine dieser 27 Einrichtungen habe dafür eine Lizenz gehabt, sagte Makgoba. Sie hätten weder die Kompetenz noch die Ressourcen für die Behandlung der Patienten gehabt, heißt es in dem Untersuchungsbericht.

Die Aufkündigung des Vertrags mit der etablierten Klinik und die rasche Verlegung sei "chaotisch" und "übereilt" gewesen. Die Opposition forderte den Rücktritt der Provinz-Gesundheitsministerin Qedani Mahlangu. Die Provinz Gauteng umfasst unter anderem die Hauptstadt Pretoria und die Wirtschaftsmetropole Johannesburg. (APA, dpa, 2.2.2017)