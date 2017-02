"Ich bin Gott": Neuer Trailer zu Schweighöfers "You Are Wanted"

Miniserie mit Matthias Schweighöfer als Regisseur und Hauptdarsteller startet am 17. März auf Amazon

Berlin – Amazons Videostreamingdienst hat einen neuen Trailer zu der Thrillerserie "You Are Wanted" veröffentlicht. Die Miniserie startet am 17. März. Matthias Schweighöfer übernahm nicht nur die Hauptrolle, sondern führte auch Regie und war an der Produktion beteiligt. In weiteren Rollen sind Alexandra Maria Lara, Karoline Herfurth und Tom Beck zu sehen.

Hauptfigur Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) wird gehackt und sein ganzes Leben komplett auf den Kopf gestellt. Nicht nur seine Karriere ist damit bedroht, sondern auch sein Privatleben. Mit der Ansage des Hackers "Stell dir einfach vor, ich bin Gott – bin überall. Und wenn man sich mir widersetzt, werde ich ungemütlich", ist Lukas Franke ihm völlig ausgeliefert. (Hannah Kogler, 1.2.2017)