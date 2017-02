Heirat bringt AfD-Chefin Petry und Ehemann Pretzell in Nöte

Deutschlands bekanntestes rechtes Paar ist seit kurzem verheiratet, wohnt aber in verschiedenen Bundesländern. Nun könnte einer der beiden auf die landespolitische Karriere verzichten müssen

Nach Ansicht des deutschen Rechtswissenschafters Joachim Wieland könnte dem bekanntesten Paar der rechten Szene Deutschlands just sein im Dezember gegebenes Ehegelöbnis zum Verhängnis werden. Das meldete die ZDF-Sendung "Frontal 21" am Dienstag.

Frauke Petry, Chefin der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) und Mitglied des sächsischen Landtags, und ihr Ehemann Markus Pretzell, seines Zeichens AfD-Europaabgeordneter und Landeschef in Nordrhein-Westfalen, müssen sich laut Bundesmeldegesetz als Verheiratete für einen Hauptwohnsitz in einem der beiden Bundesländer entscheiden.

Politisches Dilemma

Aus diesem Gesetz ergibt sich für die beiden Politiker ein Dilemma, so Wieland. Würde Petry in die Heimat ihres Angetrauten übersiedeln, verlöre sie ihr Mandat in Leipzig. Umgekehrt könnte Pretzell im Fall eines Umzugs nach Sachsen nicht mehr für den Landtag Nordrhein-Westfalens kandidieren.

Es könne demnach also nur einer der beiden Partner seine landespolitische Karriere fortsetzen. Petry kommentierte den Bericht bisher nur knapp: "Warum sachlich, wenn es auch persönlich geht?", schrieb sie auf Facebook, jener Plattform, auf der Petry und Pretzell vor wenigen Wochen erst ihre Heirat vermeldeten. (red, 1.2.2017)