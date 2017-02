Wiener Makler-Qualitätspreis zum 11. Mal vergeben

Immys in Gold und Silber an beste Maklerbüros – Nächstes Jahr sollen auch Hausverwaltungen ausgezeichnet werden

Die Fachgruppe der Immobilientreuhänder in der Wiener Wirtschaftskammer hat am Dienstagabend zum elften Mal ihren Qualitätspreis "Immy" verliehen. 20 Wiener Maklerbüros wurden im Rahmen einer Gala ausgezeichnet, 15 davon bekamen den Preis in Silber, fünf eine "Immy"-Statuette in Gold.

Im Vorfeld war wieder ein standardisierter Qualitätstest durchgeführt worden, für den unter anderem auf "Mystery Shopper" – Testkunden, die sich nicht als Tester zu erkennen geben – zurückgegriffen wurde. "Das gesamte Verfahren ist streng anonym und standardisiert", versichern die Organisatoren in einer Aussendung. Die wichtigsten Faktoren, die für die Bewertung herangezogen werden, seien die Reaktionsgeschwindigkeit bei Anfragen, die Qualität und Vollständigkeit der schriftlichen Unterlagen zu den jeweiligen Objekten und die Verbindlichkeit bzw. Termintreue der Makler.

Die IMMY- Preisträger 2016 in Gold:

Dr. Funk Immobilien GmbH

Felix Immobilien GmbH

Hübl und Partner Immobilien GmbH

Mag. Pfeifer Immobilien GmbH

Otto Immobilien GmbH

Die IMMY-Preisträger 2016 in Silber:

"gb-direkt" Finanzberatung & Immobilienhandel GmbH

Alfred X. Kiesling Immobilien

Chalupa & Partner Immobilien GmbH

EHL Immobilien GmbH

Freyfläche Immobilien

Marschall Immobilien GmbH

MCR Immobilien e.U.

Raiffeisen Immobilien Vermittlung GesmbH

Reagil GmbH

Reischel Immobilien e.U.

RIT – Rihacek Immobilien Treuhand

Rustler Immobilientreuhand GmbH

Steindl & Herzel Immobilien OG

Tom Krauss Immo GmbH

Wunderlich Immobilien-Treuhand Ges.m.b.H.

Fachgruppen-Obmann Michael Pisecky will im kommenden Jahr auch einen "Immy" für Hausverwaltungen vergeben. (red, 1.2.2017)