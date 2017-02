Ceta/TTIP: Wifo und WKÖ argumentieren für Außenhandel

Badelt zu Ceta: Von sachlicher Seite her handelt es sich um ein gutes Abkommen – Roth: Ceta "best practice"-Vertrag

Wien – Im Lichte des Volksbegehrens gegen Ceta und Co haben die Wirtschaftskammer und das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) die Bedeutung des Außenhandels und auch von Handelsverträgen für Österreich betont. Wifo-Chef Christoph Badelt zeigte sich über den Erfolg des Volksbegehrens zwar nicht verwundert. Aber: "Von sachlicher Seite her handelt es sich aber um ein gutes Abkommen."

Das müsse man klar sagen, so Badelt am Mittwoch vor Journalisten. "Viele Bedenken, die ursprünglich geäußert wurden, sind wegverhandelt worden", argumentierte der Ökonom. Das betreffe verschiedene Standards und auch die "Professionalität der Schiedsgerichte". Ceta würde die Welt in Österreich nicht radikal bewegen, so Badelt. Österreich könne aber die Ausfuhren nach Kanada dank Ceta gut steigern. Das EU-USA-Abkommen TTIP, gegen das sich das Volksbegehren auch richtete, sei "seitens der USA nicht mehr realistisch", sagte der Wifo-Chef.

Aus Blutschokolade wird Chlorhuhn

Die Ängste vor Ceta und TTIP in Österreich erinnerten Badelt an die Ängste vor dem EU- bzw. EG-Beitritt. Damals habe es sich um Schlagwörter wie "Blutschokolade" gedreht, nun um Schlagwörter wie "Chlorhuhn". Die Exportquote sei von 1995 bis 2015 aber von rund 33 Prozent auf rund 53 Prozent gestiegen, und das spreche eindeutig für Vorteile für Österreich aus dem internationalen Handel.

WKÖ-Vize Jürgen Roth betonte ebenso wie sehr der Wohlstand in Österreich vom Außenhandel abhänge und sagte Ceta sei ein "best practice"-Vertrag. Und hoffte auf den positiven Abschluss Ceta am 15. Februar auf europäischer Ebene. (APA, 1.2.2017)