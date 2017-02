Islamrat in Indonesien plant Fatwa gegen "Fake News"

Kandidat für den Gouverneursposten in Jakarta sah sich mit Video mit falschen Untertiteln konfrontiert

Jakarta – Der führende Islamrat Indonesiens plant einen religiösen Erlass, der die Verbreitung von sogenannten "Fake News" als unislamisch brandmarkt. "Wir werden ihn so schnell wie möglich veröffentlichen, weil die Lage beunruhigend ist", sagte der Vorsitzende des Religionsgelehrten-Rates, Maaruf Amin, am Mittwoch. "Hoffentlich werden dann wenigstens Muslime nicht länger an Falschmeldungen beteiligt sein."

Indonesien ist das Land mit der größten muslimischen Bevölkerung und gehört zugleich zu den Staaten mit der höchsten Zahl an Nutzern von sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter.

Video mit falschen Untertiteln im Wahlkampf

Der religiöse Erlass, eine sogenannte Fatwa, wird noch vor der heiß umkämpften Wahl des Gouverneurs der Hauptstadt Jakarta am 15. Februar erwartet. Dort treten zwei muslimische Kandidaten gegen den Amtsinhaber an. Der amtierende Gouverneur, ein Christ, war in einen Prozess wegen angeblicher Beleidigung des Koran verwickelt und sah sich mit Protesten von Hunderttausenden Muslimen konfrontiert. Hintergrund war ein im Internet verbreitetes Video mit falschen Untertiteln, in dem sich der Gouverneur über den Einsatz des Koran in der politischen Kampagne seiner Widersacher äußert.

Der Rat der Religionsgelehrten (Majelis Ulama Indonesia/MUI) repräsentiert in Indonesien die wichtigsten moderaten und konservativen muslimischen Gruppen. Seine Anordnungen sind allerdings rechtlich nicht bindend, weswegen sie häufig keine großen Folgen haben. Vor allem Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hat eine Diskussion darüber ausgelöst, ob und wie falsche Nachrichten sowie Hass-Botschaften in sozialen Netzwerken Wahlen beeinflussen können. (APA, Reuters, 1.2.2017)