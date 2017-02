Kristoffersen zu City-Event: "Ein Witz"

Norwegischer Slalomdominator kritisiert den Bewerb in Stockholm und die FIS – Schwedens Frida Hansdotter kontert: "Soll er halt nach Hause fahren und trainieren"

Stockholm – Der Norweger Henrik Kristoffersen hat nach seinem Erstrunden-Out im zum Slalom-Weltcup zählenden City Event in Stockholm, wie schon im Vorjahr, kein gutes Haar an der Skiveranstaltung im Herzen der Metropole gelassen. "Es ist ein Witz, dass das zum Weltcup zählt", meinte der Hauptrivale von Österreichs Skistar Marcel Hirscher am Dienstagabend gegenüber der schwedischen Nachrichtenagentur TT.

"Wenn die zwei besten Slalomfahrer ausscheiden, warum soll das zum Weltcup zählen?" Damit sprach Kristoffersen auch das frühe Aus von Hirscher auf dem nur 18 Tore langen Parallelkurs an. Der 22-Jährige äußerte sich auch kritisch gegenüber dem Internationalen Skiverband (FIS). "Sie müssen anfangen, ihren Kopf zu benützen. Sie müssen ein bisschen nachdenken. Das ist nicht fair", betonte der aktuelle Zweite der Weltcup-Gesamt- und -Slalomwertung.

Ratschlag von Hansdotter für Kristoffersen

Gelassen nahm den Zornausbruch Kristoffersens seine skandinavische Kollegin, die 31-jährige Schwedin Frida Hansdotter. "Ich finde zwar auch, dass der Bewerb nicht zum Weltcup zählen sollte, aber schau doch mal, was für ein Volksfest das ist. Unser Sport braucht so etwas. Es sollte vier oder fünf solche Bewerbe pro Winter geben. Man kann nicht sagen: Das ist ein Witz. Soll er halt nach Hause fahren und trainieren", lautete der Ratschlag der Slalom-Weltcup-Siegerin des Vorjahres.

Sicher auch kein Witz war die Veranstaltung für den Deutschen Linus Straßer, der am Dienstagabend zum elften deutschen Skirennläufer avancierte, der ein Weltcup-Rennen gewinnen konnte. Was ihm da mit seinem City-Event-Sieg in Stockholm unmittelbar vor der WM in St. Moritz (6. bis 19. Februar) gelungen war, konnte er zunächst gar nicht fassen. "Es hat sich unglaublich angefühlt", meinte der 24-jährige Münchner, der gar nicht für den Start in Stockholm eingeplant war.

Realisierungsprobleme

Nur weil das Knie von Routinier Felix Neureuther am Sonntag schmerzte, bekam Straßer die Chance, beim Parallel-Slalom in Schweden anzutreten – und nutzte sie für den ersten Weltcupsieg seiner Karriere, den erst im Hotel richtig realisierte. "Als ich eine Stunde nach der Siegerehrung allein im Zimmer saß, da wusste ich nicht, soll ich lachen, soll ich weinen – da kam mir erst so wirklich, was in den letzten zwei Stunden abgegangen ist. Das war ein unglaubliches Gefühl. Gänsehaut", betonte Straßer.

Den Bewerb auf dem Hammarbybacken im Herzen der schwedischen Hauptstadt genoss er in vollen Zügen. "Wenn man oben steht, sieht man über Stockholm. 200 Meter Luftlinie entfernt stehen Kreuzfahrtschiffe im Hafen. Das ist eine Kulisse, die ist unglaublich, vor allem für uns Skifahrer. In der Stadt, das haben wir nicht jeden Tag. Das ist Wahnsinn, vor so einer Kulisse seinen ersten Weltcup zu gewinnen", erklärte Straßer, der in seiner Kindheit Mitglied des Kitzbüheler Skiklubs war und nun Mitglied der Skiabteilung des TSV 1860 München ist.

DSV-Cheftrainer Berthold zu Straßers Sieg: "Sehr cool"

Bei der WM in der Schweiz hat Straßer einen Fixplatz im Slalom, kommt aber auch für den Riesentorlauf infrage – und ist vor allem ein heißer Kandidat im Team-Event, der ebenfalls als Parallelslalom ausgetragen wird. Der deutsche Cheftrainer Mathias Berthold war begeistert von der Leistung seines Schützlings in Stockholm. "Dass er so souverän fährt, das kann man sich wünschen. Aber dass er es so durchzieht, ist schon sehr cool", meinte der 51-jährige Vorarlberger. (APA, 1.2.2017)