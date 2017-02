A1 bringt "Bob"-Tarif mit unlimitierten SMS/Sprachminuten

Zusätzlich stellte der Mobilfunker zwei weitere Angebote vor

A1 hat am Mittwoch drei neue Angebote vorgestellt. Die Diskont-Marke Bob bietet mit dem LTE-Tarif "easybob L" 10 GB Daten (50 mbit/s) sowie unlimitierte SMS/Sprachminuten um 17,90 Euro pro Monat. Mit seinen Billigschienen Bob und Yesss! will der österreichsiche Mobilfunkmarktführer Diskonter auf Distanz halten. Das ist ihn in den letzten Monaten druchaus gelungen, obwohl Anbieter wie Hot weiterhin boomen.

Mehr Daten bei Red Bull Mobile

Alle Red Bull Mobile Tarife beinhalten ab sofort so viele Megabyte Daten, wie sie im Namen stehen haben: So wird das Datenvolumen des Tarifs VOLUME 6000 von 2000 auf 6000 MB, das des Tarifs VOLUME 9000 von 3000 auf 9000 MB und das des Tarifs VOLUME 15000 von 5000 auf 15000 MB angehobenDie Preise bleiben gleich.

Zusätzlich bietet der U26-Tarif "A1 Go! Xcite" nun 10 GB Datenvolumen statt wie bisher 3 GB um 19,90 Euro. (red, 1.2. 2017)