Österreichische Filmpreise werden heute verliehen

Thriller "Thank You For Bombing" führt mit acht Nominierungen das Kandidatenfeld an

Wien – Österreichs Filmbranche kommt heute, Mittwoch, Abend im Wiener Rathaus zur 7. Verleihung der Österreichischen Filmpreise zusammen. Die Spitze des Nominiertenfeldes führt der Thriller "Thank You For Bombing" von Barbara Eder mit acht Nennungen an. In der Königssparte Bester Film sind überdies "Egon Schiele: Tod und Mädchen" und "Kater" im Rennen, die beide auf je fünf Nominierungen kommen.

Insgesamt wird die von Valie Export gestaltete Siegerstatuette in 16 Kategorien verliehen. Bei den Schauspielerinnen können sich Manon Kahle ("Thank You For Bombing") sowie Valerie Pachner und Maresi Riegner ("Egon Schiele: Tod und Mädchen") Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen.

Bei den Männern sind neben Raphael von Bargen ("Thank You For Bombing") mit Josef Hader ("Vor der Morgenröte") und Peter Simonischek ("Toni Erdmann") zwei arrivierte Größen mit von der Partie. Moderiert wird die Preisgala im Festsaal des Rathauses von Pia Hierzegger, wobei als Gastredner der ungarische Oscar-Regisseur Istvan Szabo erwartet wird. (APA, 1.2.2017)