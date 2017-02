Welche fünf Apps müssen unbedingt auf Ihr Smartphone?

Fast jeder hat ein Smartphone. Fast jeder benützt Apps. Welche erleichtern Ihren Alltag so, dass Sie ohne nicht mehr könnten?

Apps hier, Apps da – kaum ein Tag vergeht, an dem einem nicht irgendeine brandneue oder besonders wichtige App empfohlen wird, die man unbedingt haben muss. Gerätehersteller liefern bereits Programme für die meisten Funktionen mit. Doch so richtig spannend wird es erst mit Apps von Drittanbietern, die das ganze Potenzial des Smartphones ausreizen. Apps für News, Messenger-Dienste oder Spiele finden sich auf den meisten Geräten. Nützliche Programme, die einen durch den Alltag begleiten – man denke an Navigation oder Fahrpläne für Bim, Bus und Bahn – werden ebenso häufig kostenlos zur Verfügung gestellt und nach und nach entdeckt und heruntergeladen.

Wer gerne fotografiert, ist vielleicht mit Apps wie Instagram und Photoshop Touch oder verschiedenen Mal-Apps, die auch den Nachwuchs mal eine Zeit lang beschäftigen können, gut versorgt. Sehr aufgeschlossene Menschen werden möglicherweise Dating-Apps wie Tinder nutzen. Andere wiederum halten gesellschaftlichen Kontakt bevorzugt über die Facebook App oder Messenger wie Whatsapp und Snapchat. Als besonders nützlich erweisen sich Apps, die beispielsweise Passwörter verwalten oder das eigene Chaos organisieren, Evernote wäre hier eine Lösung. Notizen, Streaming- und Banking-Apps runden das Angebot ab – unzählige weitere Programme finden sich in den offiziellen (und inoffiziellen) App-Stores.

Was muss unbedingt aufs Smartphone?

Sagen Sie uns doch, welche fünf Apps Sie nicht missen wollen oder können! Wenn Sie sich nicht entscheiden können, wie Ihr Smartphone-Starter-Kit aussehen soll, denken Sie doch einfach an Ihre fünf am häufigsten genutzten Apps und posten ins Forum. Vielleicht finden Sie in den anderen Beiträgen noch die eine oder andere Empfehlung. (mahr, 2.2.2017)