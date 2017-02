Das Kreuz bleibt im Gerichtssaal

Das Neutralitätsgebot betreffe nur das Tragen religiöser Symbole durch Personen, sagen die Regierungskoordinatoren

Wien – Das Kreuz in Gerichtssälen darf bleiben. Das stellten die Regierungskoordinatoren Thomas Drozda (SPÖ) und Harald Mahrer (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat klar. Die Richtervereinigung hatte darauf gehofft, dass durch das geplante "Neutralitätsgebot" für Richter, Staatsanwälte und Exekutivbeamte auch das Kreuz endgültig aus dem Gerichtssaal verschwindet. Dem ist aber nicht so, es gehe bei dem Vorschlag lediglich um das Tragen von religiösen Symbolen durch Personen, sagt Mahrer.

Derzeit ist in jedem österreichischen Gerichtssaal eine "Schwurgarnitur" vorhanden. Das sind zwei Kerzen mit einem Kreuz dazwischen, meist ist diese am Richterpult angeschraubt. Wenn möglich, verräumen die Vorsitzenden dieses religiöse Symbol aber meistens. Diese Praxis wird wohl trotz des Neutralitätsgebots so bleiben.

"Religiös neutral auftreten"

Im Regierungspakt steht dazu: "Der Staat ist verpflichtet, weltanschaulich und religiös neutral aufzutreten. In den jeweiligen Ressorts wird bei uniformierten ExekutivbeamtInnen sowie RichterInnen und StaatsanwältInnen darauf geachtet, dass bei Ausübung des Dienstes dieses Neutralitätsgebot gewahrt wird."

Man habe sich für das Neutralitätsgebot entschieden, weil sich SPÖ und ÖVP zu hundert Prozent einig seien, dass "Österreich ein liberaler Rechtsstaat westlicher Prägung ist und eine westlich orientierte Demokratie, und im Auftreten der staatlichen Autorität kann das Tragen von religiösen Symbolen einem gewissen Neutralitätsgrundsatz entgegenstehen", sagt Mahrer. Einen Widerspruch zum Kreuz im Gerichtssaal wollen weder Drozda noch Mahrer sehen. Er habe dazu "eine private Meinung, die Sie sich ungefähr vorstellen können – aber das ist nicht Gegenstand der Regelung", sagt Drozda.

Für Justiz keine Gesetzesänderung nötig

Laut Drozda wird dieses Gebot im Zuge des neuen Integrationsgesetzes beschlossen. Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) hatte bereits davor klargestellt, dass es im Justizbereich keine Gesetzesänderung brauche, weil es de facto schon jetzt ein Kopftuchverbot für Richterinnen gebe. Denn deren Kleidung in Ausübung ihrer hoheitlichen Funktion ist klar geregelt: Talar und Barett.

Die Kleidung der Exekutivbeamten wird in der "Polizeiunformtragevorschrift" geregelt. Darin könnte man ein Kopftuchverbot oder auch ein Neutralitätsgebot verankern, sagt Ministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck zum STANDARD. Bisher gebe es keine Regelung zum Kopftuch, da sich die Frage noch nicht gestellt habe.

Verhandlungen mit Religionsgemeinschaften

Die für das Integrationspaket zuständige Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) stellte am Mittwoch klar, dass das Neutralitätsgebot kein Kopftuchverbot sei, sondern alle religiösen Symbole betreffe. Wie genau das Neutralitätsgebot umgesetzt werden soll, werde sie mit den Religionsgemeinschaften verhandeln. Diese Einigung "sei nicht vom Himmel gefallen", sagte Duzdar und wollte damit wohl andeuten, dass sich die SPÖ hier durchgesetzt habe. Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) hatte ursprünglich ein Kopftuchverbot im gesamten öffentlichen Dienst – also auch für Lehrerinnen – gefordert.

Regierungskoordinator Drozda verteidigte die Entscheidung, dass Neutralitätsgebot nicht an Schulen umzusetzen. Es gebe einen Unterschied zwischen dem "hoheitlichen Staat" wie dem Gericht und Bereichen, wo staatlich finanzierte Lehrer unterrichten. (Lisa Kogelnik, 1.2.2017)