Goldie Hawn ist Richard Lugners Opernballgast

Lugner: "Es ist eine ältere Dame, ihr Ehemann heißt Kurt"

Wien – Richard Lugners Stargast für den Wiener Opernball am 23. Februar heißt Goldie Hawn. Der Baumeister präsentierte die 71-jährige Hollywoodschauspielerin am Mittwoch in seinem Lugner-Kino. "Es ist eine ältere Dame, ihr Ehemann heißt Kurt", ließ Lugner zuvor die Medienvertreter raten.



"Sie wollte mit ihrem Ehemann kommen, der muss sich aber einer Operation unterziehen", sagte Lugner. Kurt Russell, selbst Hollywoodstar, ist seit mehr als 30 Jahren Hawns Lebenspartner, verheiratet sind die beiden trotz wiederkehrender Hochzeitsgerüchte nicht.

Im Juni läuft in Österreich Hawns neuer Film, die Mutter-Tochter-Komödie "Mädelstrip" (im Original "Snatched"), an, für den sie mit Amy Schumer vor der Kamera stand. Damit beendet Hawn eine 15-jährige Pause, zuletzt war sie 2002 in der Tragikomödie "Groupies Forever" zu sehen.

Oscar mit Anfang zwanzig

Goldie Hawn war Anfang zwanzig, als sie 1969 ihre erste kleine Nebenrolle in "Die Kaktusblüte" neben Walter Matthau und Ingrid Bergman bekam und prompt einen Oscar gewann. "Shampoo", "Eine ganz krumme Tour", "Schütze Benjamin" und "Ein Vogel auf dem Drahtseil" machten die Blondine zum beliebten Comedystar.

Mit den Jahren nahmen die Rollen ab, doch etwas blieb: Mit Kurt Russell (65), ihrem Co-Star aus "Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser", ist Hawn seit 1983 liiert. Zwei Kinder brachte Hawn in die Beziehung mit, der gemeinsame Sohn Wyatt (heute 30) kam dazu.

In den vergangenen Jahren hat die mittlerweile fünffache Großmutter eine neue Aufgabe entdeckt. Eine bessere Ausbildung für Kinder in aller Welt sei ihr Lebensziel, schreibt Hawn auf der Webseite ihrer Stiftung "The Hawn Foundation". (APA, red, 1.2.2017)