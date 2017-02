Neuschnee und Glatteis machen die Straßen unsicher

Hunderte Räumfahrzeuge im Einsatz – Gebietsweise Lawinengefahrstufe 3 in Tirol

Wien– In weiten Teilen Österreichs blieben am Mittwochvormittag die Gefahrenmeldungen wegen Rutschgefahr auf den Straßen aufrecht. Vom Tiroler Unterland über Oberösterreich und die Obersteiermark bis ins Mostviertel warnt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) vor erhöhter Glatteisgefahr. Sie soll im Tagesverlauf abnehmen, nur im Donauraum ist laut Ubimet-Unwetterzentrale bis Donnerstagfrüh mit Glatteisregen zu rechnen.

Schneefälle haben in der Nacht vor allem im Osten für eine wachsende Schneedecke gesorgt, in Wien mussten wegen des langsamer fließenden Verkehrs und Unfällen die Passagiere einiger Straßenbahn- und Buslinien längere Intervalle in Kauf nehmen. Hunderte Menschen und über 80 Schneefahrzeuge waren seit Dienstagabend zur Räumung im Einsatz, berichteten die die Wiener Linien in einer Aussendung. Für die kommunale Straßenreinigung in der Bundeshauptstadt (MA 48) waren am Mittwochvormittag sogar 1.650 Personen und 350 Räumfahrzeugen auf den Straßen.

In Niederösterreich fiel der Niederschlag am intensivsten im Weinviertel aus, wo am Morgen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gemessen wurden. Erforderliche Räum- und Streueinsätze sind laut dem Amt der Landesregierung "überall im Gange". Laut dem Leiter der Asfinag-Ostregion, Georg Steyrer, hatte der Autobahnbetreiber in der Nacht auf Mittwoch alle Räumfahrzeuge im Einsatz. "Die Schneefälle, die wir letzte Nacht erlebt haben, haben wir schon lange nicht mehr so erlebt", sagte Steyrer zu "orf.at".

Lawinengefahr in Tirol erheblich

In Tirol haben Neuschnee, Regen und Wind die Lawinengefahr am Mittwoch ansteigen lassen. Am ungünstigsten waren die Verhältnisse in der Silvretta, wo es bis zu 50 Zentimeter geschneit hatte, erklärten die Experten des Landes. Dort herrschte eine "kritische" Stufe 3 der fünfteiligen Gefahrenskala.

Mit der Tageserwärmung seien dort vereinzelt noch spontane Schneebrettlawinen bis mittlerer Größe aus sehr steilen Schattenhängen oberhalb der Waldgrenze möglich, hieß es. Ansonsten ist die Gefahr laut dem Lawinenwarndienst ganz im Westen und Osten allgemein erheblich.

Am Mittwoch ist nördlich des Alpenhauptkamms neuerlich mit Niederschlägen zu rechnen, südlich davon ist es laut ZAMG tagsüber schon überwiegend trocken und dort lockern auch die Wolken ein wenig auf. (APA, red, 1.2.2017)