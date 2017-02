EU einig über weitgehende Abschaffung von Roaming im Großhandel

Ab 15. Juni dürfen Provider maximal 7,70 Euro pro GB an andere Internetanbieter verrechnen

Die EU-Institutionen haben den Weg zur Abschaffung von Roaming-Gebühren bei der Handy-Nutzung im europäischen Ausland ab Juni endgültig freigemacht. Unterhändler von EU-Kommission, Parlament und Mitgliedsländern einigten sich in der Nacht zum Mittwoch auf Höchstgrenzen für die Kosten, die Telekom-Unternehmen untereinander zahlen müssen, wenn ihre Kunden ihr Mobiltelefon auf Reisen nutzen. Der Kompromiss zwischen der maltesischen EU-Ratspräsidentschaft und dem EU-Parlament führe zu einer Redaktion der Obergrenzen um 90 Prozent, teilte der EU-Ministerrat mit.

"Spielraum für niedrigere Verbraucherpreise"

Der ÖVP-Europaabgeordnete und Mitverhandler Paul Rübig sprach von einem "Durchbruch". Die letzte Hürde für Telefonieren und Surfen im EU-Ausland wie zuhause werde damit beseitigt. "Niedrigere Großhandelspreise geben Spielraum für niedrigere Verbraucherpreise. Wir stehen fest zu unserem Versprechen an die Konsumenten, dass die Roaminggebühren diesen Sommer verschwinden werden", betonte Rübig.

Ab 15. Juni dürfen die Provider in der EU laut Rübig maximal 7,70 Euro pro Gigabyte für Datenroaming an andere Internetanbieter verrechnen. Diese Obergrenze werde am 1. Jänner 2018 auf 6 Euro sinken, und weiter auf 4,50 Euro im Jahr 2019, 3,50 Euro 2020, 3 Euro 2021 und schließlich auf 2,50 Euro im Jahr 2022, teilten der EU-Ministerrat sowie Rübig mit. Derzeit gilt eine Obergrenze von 50 Euro pro Gigabyte.

Ebenfalls mit 15. Juni 2017 wird für Sprachanrufe die Obergrenze von 5 Cent für Roaming im Großhandel auf 3,2 Cent reduziert. Das Limit für SMS sinkt von derzeit 2 Cent auf 1 Cent pro Mitteilung. (APA/Reuters, 1.2.2017)