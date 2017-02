Grabner trifft bei Rangers-Niederlage

Auch Vanek und Raffl mussten als Verlierer vom Eis schlittern

New York/Detroit/Raleigh (North Carolina) – Michael Grabner hat am Dienstag (Ortszeit) in der NHL einen Treffer erzielt. Bei der 4:6-Niederlage der New York Rangers gegen die Columbus Blue Jackets traf der Villacher zum zwischenzeitlichen 2:6. Thomas Vanek verlor mit den Detroit Red Wings gegen die New Jersey Devils 3:4. Eine 1:5-Schlappe musste Michael Raffl mit den Philadelphia Flyers bei den Carolina Hurricanes einstecken. (APA, 1.2.2017)