Österreich kratzt im Jänner winterbedingt an der Marke von 500.000 Arbeitslosen

Zahl der Menschen auf Jobsuche wieder etwas höher als vor einem Jahr

Wien – In Österreich sind derzeit fast eine halbe Million Menschen arbeitslos gemeldet oder in einer Schulung des AMS. Nachdem die Zahl der Personen ohne Job zuletzt leicht gesunken war, ist sie im Vergleich mit dem Vorjahr nun wieder etwas gestiegen. Im Jänner waren gut 3.000 mehr auf der Suche nach einer Beschäftigung als vor einem Jahr. Die Zahl der Arbeitslosen betrug 493.852.

Der Jänner ist wegen der widrigen Witterungsverhältnisse traditionell der Monat des Jahres mit der höchsten Arbeitslosenzahl. Über den Sommer des vergangenen Jahres ist die Arbeitslosigkeit zum Beispiel um über 110.000 Menschen gesunken. In der Industrie und im Handel war die Joblage im Jänner besser als noch vor einem Jahr. Die Zahl der Arbeitslosen ist um knapp fünf Prozent bzw. etwas über drei Prozent gesunken.

Im Gesundheits- und Sozialbereich und im Tourismus ist sie hingegen gestiegen, im Bau ist sie stabil. Beim Arbeitsmarktservice (AMS) sind derzeit über 45.000 offene Stellen gemeldet, das sind ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Die meisten über die Organisation ausgeschriebenen Stellen werden binnen weniger Monate besetzt.

Derzeit ist die Lage am Jobmarkt relativ stabil. Im Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen nur deshalb noch gestiegen, weil Asylberechtigte in die Statistik fallen. Das AMS erwartet, dass die Zahl der Arbeitslosen im Februar wieder sinken wird, so der Chef des Instituts, Johannes Kopf, zu Ö1. Auch im vergangenen Jahr ist sie kaum mehr gestiegen. Heuer soll sie aber wieder leicht anwachsen, weil mehr Asylwerber ihren Bescheid erhalten und damit in die Statistik fallen dürften. (sat, 1.2.2017)