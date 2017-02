Frist abgelaufen: Nur mehr türkise Vignette gültig

Bei Nichtbeachtung droht Ersatzmautforderung in der Höhe von 120 Euro

Wien – Ab Mittwoch, 1. Februar, gilt auf den Autobahnen in Österreich ausschließlich die türkise Vignette. Wer noch mit der alten bzw. ohne Vignette erwischt wird, muss mit einer Ersatzmautforderung in der Höhe von 120 Euro rechnen, warnte die Asfinag in einer Aussendung.

orf

Die Jahresvignette gilt grundsätzlich für 14 Monate. Die Vignette ist erst dann gültig, wenn sie auch ohne der Klebefolie vollständig gelöst auf der Windschutzscheibe klebt. (APA, 1.2.2017)