78,3 Millionen iPhones verkauft: Apple meldet Rekordergebnisse

"Wir haben mehr iPhones als jemals zuvor verkauft und Allzeitrekordumsätze Mac und Apple Watch erzielt", sagte Tim Cook

Apple hat im Feiertagsquartal mehr iPhones verkauft als von Experten erwartet. Im ersten Geschäftsquartal seien 78,3 Millionen der Smartphones abgesetzt worden, teilte der US-Konzern am Dienstagabend mit. "Wir haben mehr iPhones als jemals zuvor verkauft und Allzeitrekordumsätze bei iPhone, Services, Mac und Apple Watch erzielt", sagt Apple-Chef Tim Cook.

Aktie legte zu

Das waren etwa 3,5 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum und auch mehr als die 77,4 Millionen Geräte, die Experten des Marktforschungsunternehmens FactSet StreetAccount vorhergesagt hatten. Das iPhone ist das wichtigste Produkt des Unternehmens. Die Apple-Aktie legte nachbörslich 2,5 Prozent zu.

17,9 Milliarden Dollar

Der Nettogewinn im Quartal fiel auf 17,9 Milliarden Dollar (16,84 Mrd. Euro) nach 18,4 Milliarden im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie von 3,36 Dollar lag damit jedoch über den von Reuters erwarteten 3,21 Dollar. Der Umsatz stieg um 3,3 Prozent auf 78,4 Milliarden Dollar.

Durchwachsen

Die Geschäfte bei dem Technologiekonzern hatten sich zuletzt durchwachsen entwickelt. In den ersten drei Quartal war der Umsatz jeweils rückläufig gewesen, in den letzten drei Monaten des Jahres wollte das Management diesen Trend aber durchbrechen. Dazu setzte Apple auf das neue iPhone wie das größere iPhone 7 Plus.

Finanziell spielt es für Apple keine große Rolle, ob der Konzern einige Milliarden Dollar mehr oder weniger verdient. Apple setzt auf einem Geldberg von über 230 Milliarden Dollar. Allerdings ist das Interesse am neuen iPhone-Modell ein wichtiger Indikator für die Strahlkraft der Marke, von der die Zukunftsaussichten des Unternehmen abhängen.(APA, 1.2. 2017)