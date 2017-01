Bedeutung von Rankings – Sicheres Internet – Kluge Hunde – Innovative Interdisziplinarität

Bedeutung von Rankings Um die Bedeutung internationaler Hochschulrankings für die österreichischen Universitäten besser einschätzen zu können, hat die Universitätenkonferenz in Kooperation mit dem Wissenschaftsministerium ein Handbuch und eine Website gestaltet, die eine fundierte Interpretation der Rankingergebnisse für Österreich erlauben sollen. Die Präsentation findet am 1. Februar um 11 Uhr, Freyung 3, in Wien statt. Anmeldung unter: uniko.ac.at/veranstaltungen

Sicheres Internet Am 7. Februar findet zum 14. Mal der internationale Safer Internet Day statt. Der Schwerpunkt des Aktionstags der Europäischen Kommission liegt auf einem besseren Internet für Kinder und Jugendliche. In Österreich sind 235 Schulen und Institutionen daran beteiligt.



Kluge Hunde Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Clever Dog Lab spricht Clive Wynne, Professor für Psychologie an der Arizona State Universität, zum Thema "What makes a dog a dog". Der Vortrag findet um 9.15 Uhr im Seminarraum des Messerli-Forschungsinstituts der Vetmed-Uni Wien statt.



Innovative Interdisziplinarität Felix Unger, Präsident der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, spricht am 8. Februar um 18 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe "TopThink" an der Technischen Universität Graz über Interdisziplinarität als Innovationsfaktor. Die Veranstaltung findet in der Aula in der Rechbauerstraße 12 statt.

