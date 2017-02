TV- und Radiotipps für Mittwoch, 1. Februar

Zum österreichischen Filmpreis das passende Filmpaket: "Der letzte Tanz" mit Erni Mangold und "Vielleicht in einem anderen Leben" mit Ursula Strauß, dazu Dokeins über Scientology und Weltjournale

9.05 LIVE

Plenarsitzung des Nationalrates mit Fragestunde an Bildungsministerin Claus Bruckmann kommentiert die Fragen an Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) und die Debatte über Klimawandel und die Verminderung von Treibhausgasemissionen. Bis 13.00, ORF 2 und 16.35 Uhr, ORF 3

19.50 GALA

Österreichischer Filmpreis Der ORF überträgt den Einzug der Filmprominenz ins Wiener Rathaus. Um 21.55 Uhr fassen Ani Gülgün-Mayr und Peter Fässlacher die Gala zusammen. Bis 23.50, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Dokeins: Scientology – Ein Glaubensgefängnis Filmgrößen wie John Travolta und Tom Cruise sind zwei der prominentesten Mitglieder der umstrittenen Sekte. Der Dokumentarfilmer Alex Gibney erzählt von der Entwicklung der Gemeinde durch L. Ron Hubbard und ihrem Aufstieg, besonders in Hollywood, und enthüllt die problematischen Seiten, die von systematischem Missbrauch, Ausbeutung, Machtgier bis zu willenloser Ergebenheit reichen. Bis 22.10, ORF 1

20.15 GLÄNZT WIE MANGOLD

Der letzte Tanz (Ö 2014, Houchang Allahyari und Daniel Kundi) Ein junger Mann (Daniel Sträßer) aus gutem Haus wird unabsichtlich straffällig und findet sich in den Mühlen von Gerichtsbarkeit und Strafvollzug wieder. Zuvor war er Zivildiener auf einer Pflegestation, wo er sich um die an Alzheimer erkrankte Julia (Erni Mangold) kümmerte. Ein zartbitteres Verführungsstück mit einem hervorragenden Paarlauf der Hauptdarsteller und einem berührenden Schluss: Mangold hat Sex! Bis 21.55, ORF 3

ines kratzmüller

20.15 MAGAZIN

Terra Mater: Australien – In den Wäldern der Koalas Die putzigen Teddys werden in der Paarungszeit zu rabiaten Draufgängern. Kein Weibchen ist vor ihrer Sexgier sicher! Das harte Leben im Eukalyptusreich, bildgewaltig in Szene gesetzt. Bis 21.15, Servus TV

20.15 NEUANFANG

Landgericht – Geschichte einer Familie (2) (D 2017, Matthias Glasner) Ronald Zehrfeld und Johanna Wokalek in einem historischen Zweiteiler nach der wahren Geschichte von Ursula Krechel. Die Gründungsjahre der Republik, dicht inszeniert. Bis 22.00, ZDF

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Europa – Generation Dschihad Die deutschen Filmemacherinnen Anna Feist und Kyo Mali Jung lassen sich unter Angabe falscher Daten über das Internet von der Terrormiliz IS anwerben. Zu Wort kommt auch der Syrien-Heimkehrer Harry S. aus Bremen, ein Deutscher mit ghanaischen Wurzeln, der wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Bis 23.00, ORF 2

22.45 TALK

Menschen bei Maischberger: Polizisten – Prügelknaben der Nation Gäste: Regine Lenders (Polizeihauptkommissarin), Nick Hein (ehemaliger Bundespolizist), Christopher Lauer (Ex-Piratenpolitiker), Heike Osterberg (Blumenhändlerin und Diebstahlopfer), Rainer Wendt (Deutsche Polizeigewerkschaft), Thomas Fischer (Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof). Bis 0.00, ZDF

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Übergriffe in Köln – Die Lehre der Silvesternacht Die Konsequenzen sind dürftig: Gegen 35 mutmaßliche Täter wurde Anklage erhoben, nur zwei wurden verurteilt. Der Deutsche Bundestag verschärfte das Asylrecht und das Sexualstrafrecht. Flüchtlinge und Einwanderer sehen sich mit einem Generalverdacht konfrontiert. Bis 23.50, ORF 2

23.20 TALK

The Tonight Show Jimmy Fallons Gäste: Schauspielerin Dakota Johnson, Thomas Hanks Sohn Colin und UB40. Bis 0.00, One

23.50 WIENER BLUT

Vielleicht in einem anderen Leben (Ö 2011, Elisabeth Scharang) April 1945 in der österreichischen Provinz: Bei den Bauern Stefan (Johannes Krisch) und Traudl (Ursula Strauss) werden Zwangsarbeiter im Stadel einquartiert. Es kommt zur Annäherung mit gemischten Gefühlen. Scharangs Debüt, nach Peter Turrini. Bis 1.25, ORF 2