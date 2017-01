St. Pölten verpflichtet Mittelstürmer Doumbouya

Schinkels: "Er ist voll im Saft, hat bis vor kurzem in der Meisterschaft gespielt"

St. Pölten – Der SKN St. Pölten ist auf seiner Suche nach einem Angreifer in Schottland fündig geworden. Mit Lonsana Doumbouya verpflichtete der Tabellenneunte der Fußball-Bundesliga am letzten Tag der Transferzeit einen neuen Mittelstürmer. Der in Frankreich geborene 26-Jährige kommt von Inverness Caledonian Thistle. Für Guinea, das Geburtsland seiner Eltern, bestritt er im November sein erstes Länderspiel.

"Fünf Tore in 19 Spielen (in dieser Saison, Anm.) sagen einiges aus. Er ist voll im Saft, hat bis vor kurzem in der Meisterschaft gespielt", meinte SKN-Sportdirektor Frenkie Schinkels über den 1,93-m-Mann, den er als "kopfballstark, athletisch, variabel einsetzbar" beschrieb. Doumbouya reiste ins Trainingslager der St. Pöltner in Kroatien nach. (APA, 31.1.2017)