Bob Dylan veröffentlicht Dreifach-Album mit Standards

"Triplicate" enthält 30 Neuaufnahmen von Liedern aus dem Great American Songbook

Wien – Nach zwei Alben mit Coverversionen von Liedern, die auch Frank Sinatra gesungen hat, bringt Bob Dylan (75) am 31. März einen weiteren Tonträger mit Fremdkompositionen heraus. Für das Dreifach-Studioalbum "Tripilicate" hat der Künstler weitere 30 Lieder aus dem Great American Songbook eingespielt. Sein 31. Studiowerk hat Dylan unter seinem Pseudonym Jack Frost selbst produziert.

Jedes der Alben enthält unter einem separaten Titel eine Sequenz von zehn Stücken, die von einigen der einflussreichsten und wichtigsten Songwritern der Musikgeschichte stammen, informierte Sony Music am Dienstag. "Triplicate" erscheint als Dreifach-CD, Dreifach-Vinyl und limitierte Dreifach-Deluxe-Vinyl-Edition in einer nummerierten Box. Der Song "I Could Have Told You" wurde bereits auf YouTube veröffentlicht.

Die Aufnahmen fanden mit Dylans Tourband in den Capitol-Studios in Hollywood statt. Die ausgewählten Songs stammen von legendären US-Songschreibern wie Strouse und Lee Adams ("Once Upon A Time"), Harold Arlen und Ted Koehler ("Stormy Weather"), Harold Hupfield ("As Time Goes By") sowie Cy Coleman und Carolyn Leigh ("The Best Is Yet To Come"). Die einzelnen Alben tragen die Titel "Til The Sun Goes Down", "Devil Dolls" und "Comin' Home Late".

Im Dezember 2016 wurde Dylan mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, auf ein Album mit neuen Eigenkompositionen müssen Fans vorerst weiter warten. (APA, 31.1.2017)