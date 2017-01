"Gottkanzler": Netzhype um SPD-Kandidat Schulz entbrannt

Redditnutzer verpassen ehemaligem EU-Parlamentarier "mit hoher Energie" neues Image

In Deutschland stehen heuer wieder Wahlen zum Bundestag an. Während für die CDU/CSU einmal mehr Langzeitkanzlerin Angela Merkel als Spitzenkandidatin Antritt, hat sich die SPD Verstärkung aus dem EU-Parlament geholt. Martin Schulz soll die Partei übernehmen und im September den Kurs auf das Kanzleramt setzen.

Einen Namen gemacht hat sich Schulz als Präsident des Europaparlaments. Ansonsten blickt der ehemalige Buchhändler auf eine lange Karriere in der SPD zurück. Im Netz ist um den Politiker mittlerweile ein kleiner Hype entstanden, der langsam auch in die analoge Welt überschwappt, berichtet der Spiegel.

foto: reddit/alltagsgewuerz

Der "Gottkanzler" ist "MEGA"

Bei seinem Vorstellungsbesuch in der Parteizentrale der SPD war etwa ein Plakat zu sehen, das Schulz in einem stilisierten, blau-roten Portrait zeigt. Während das Werk sich ästhetisch an Obamas Wahlkampagne aus 2008 anlehnt, ist der Slogan "MEGA" (Make Europe Great Again) offensichtlich von Donald Trump inspiriert.

Auf Reddit hat sich eine kleine Gemeinde gebildet, die sich in einem eigenen Forum (r/the_schulz) damit beschäftigt, den Berufspolitiker Schulz als eine Art Superheld – beziehungsweise "Gottkanzler" – darzustellen.

martin schulz

Der "Schulzzug" rollt

Getan wird das in der Form von Memes und freilich unter Einbindung verschiedener Popkultur-Referenzen. "Kapitän Schulz" befiehlt da etwa den "Warp-Sprung ins Kanzleramt". Andere dokumentieren wiederum eine "Schulzerscheinung" über dem nächtlichen Europa oder lassen musikalisch den "Schulzzug" über einen inoffiziellen Martin-Schulz-Youtubeaccount rollen. Auch eine Montage aus dem "Star Wars"-Film "Das Erwachen der Macht" darf natürlich nicht fehlen.

Der gehypte "Erzengel Martin" ist mittlerweile auch auf das Phänomen aufmerksam geworden. Er dankt der Reddit-Gemeinde für ihren "Enthusiasmus" und verspricht in vorwahlkampflicher Manier seinen Einsatz für mehr Gerechtigkeit in Deutschland. (red, 31.01.2017)