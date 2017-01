US-Höchstrichter: Konservatives Trio auf Trumps Shortlist

foto: ap photo/cliff owen, file

Qua Geburt jedenfalls gehört Thomas Hardiman im Gegensatz zum Präsidenten selbst nicht dem von diesem im Wahlkampf so gescholtenen Establishment an. Als erster Collegeabsolvent seiner Familie studierte der heute 51-Jährige an der katholischen Notre Dame University in Indiana und am renommierten Georgetown University Law Center in der Hauptstadt Washington. Schon in der Highschool verdiente er sich als Taxifahrer etwas dazu, bevor er sich als Anwalt in Pennsylvania selbstständig machte.

Seit 2003 ist Hardiman Bundesrichter in Philadelphia, 2007 wurde er von dem damaligen Präsidenten George W. Bush an das Bundesberufungsgericht für den Dritten Kreis, also die Region rund um Philadelphia, berufen. Spätestens dort verdiente er sich als hartgesottener Konservativer seine Sporen. So er gilt als überzeugter Verfechter des Second Amendment, das das Recht auf Waffenbesitz verteidigt; und er urteilte regelmäßig zugunsten der Sicherheitsbehörden, wenn diese von Bürgern geklagt wurden. 2008 hingegen gestand er einem Homosexuellen das Recht zu, seinen Arbeitgeber wegen sexueller Diskriminierung zu belangen.