Honig als Belohnung für die mühsame Reise

Wien – Demner, Merlicek & Bergmann hat für Darbo einen neuen Spot entwickelt. Darin macht sich eine Abenteurerin auf, in einem Wald nach einem sagenumwobenen Schatz zu suchen. Die Blumen der Wälder weisen ihr den richtigen Weg. Und am Ende wird so die Mühsal der Reise mit süßem Gold belohnt.

foto: dmb Zu sehen gibt es den neuen den neuen Spot >>> hier auf der Darbo-Website.

Der Film ist seit Anfang Februar im österreichischen TV zu sehen. Eine 95-Sekunden-Version des Films läuft in den Arthouse-Kinos. (red, 6.2.2017)