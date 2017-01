Vergewaltigung am Praterstern: Fünf und sechs Jahre Haft

Burschen nahmen Urteile an – Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, daher nicht rechtskräftig

Wien – Mit relativ hohen Haftstrafen – je sechs Jahre für die beiden 18- sowie fünf Jahre für den 16-Jährigen – ist am Dienstag im Wiener Landesgericht der Prozess um die Vergewaltigung einer 21-Jährigen am Praterstern im April 2016 zu Ende gegangen. Die afghanischen Burschen nahmen die Strafen an, doch da die Staatsanwältin keine Erklärung abgab, ist das Urteil noch nichts rechtskräftig.

Der Vorsitzende des Schöffengerichts, Norbert Gerstberger, erläuterte, dass man aufgrund der Schwere der Tat mit der Strafe im oberen Bereich geblieben ist. Für Jugendliche beträgt der Strafrahmen null bis siebeneinhalb Jahre Haft. Der 16-Jährige wurde ebenso wie seine Freunde wegen Vergewaltigung verurteilt. Zwar hat sich dieser nicht selbst an dem Mädchen vergangen, doch durch dessen Festhalten ebenfalls das Verbrechen begangen – und zwar nicht als Beitrags-, sondern als Haupttäter. (APA, 31.1.2017)