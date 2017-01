"Hitman": Komplette erste Season auf Disc erschienen

"Steelbook Edition" enthält alle Download-Missionen und neue Bonus-Inhalte

Nach einem Jahr der stückweisen Veröffentlichungen per Download hat Square Enix nun die komplette erste Season von "Hitman" als Disc für Windows-PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Diese "Steelbook Edition" enthält alle Episoden inklusive "Prolog", "Paris", "Sapienza", "Marrakesch", "Bangkok", "Colorado" und "Hokkaido". Zudem gibt es weitere Herausforderungen, Bonus-Missionen und -Inhalte.

wirspielen Gameplay von der ersten Mission in "Hitman"

Viel Extras

Die Entwickler versprechen mehr als 100 Spielstunden. Zusätzlich zu den bisher veröffentlichten Inhalten gibt es drei Bonus-Missionen "The Icon", "Auf Sand gebaut" sowie "Erdrutsch". In der Disc-Version enthalten sind zudem der Original-Soundtrack, ein Making-of-Video, das "Hitman Requiem Blood Money Pack" mit dem weißen Anzug aus dem gleichnamigen Vorgänger, einer weißen Gummi-Ente und einer verchromten ICA-Pistole. Die PlayStation 4-Version enthält überdies sechs zusätzliche, exklusive Missionen mit dem Titel "Sarajevo Six". (zw, 31.1.2017)