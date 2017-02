Linda Sarsour steht in der ersten Reihe der "Women's March"-Bewegung

Die palästinensisch-amerikanische Aktivistin ist seit dem "Women's March on Washington" Anfeindungen ausgesetzt – und kämpft weiter

"Ich respektiere das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten, aber nicht diesen Präsidenten. Ich werde keine Regierung respektieren, die eine Wahl gewonnen hat auf dem Rücken von Muslimen, von Schwarzen, von undokumentierten Einwanderern, MexikanerInnen, Menschen mit Behinderung und auf dem Rücken von Frauen", sagte Linda Sarsour in ihrer Rede beim "Women's March on Washington".

Mehr als eine halbe Million Menschen waren am 21. Jänner dem Aufruf gefolgt, ihren Protest gegen die Trump-Regierung und für zahlreiche Anliegen wie den Schutz von Menschenrechten und eine verantwortungsvolle Umweltpolitik in die US-Hauptstadt zu tragen. Gemeinsam mit Bob Bland, Tamika D. Mallory und Carmen Perez gehörte Sarsour dem Vorsitz des "Women’s March on Washington" an und koordinierte mit ihren Kolleginnen die landesweiten Proteste.

Rechte Attacken

Dass die Hijab-tragende Aktivistin somit in der ersten Reihe der Protestbewegung stand, sorgte wenige Tage später für einen Aufschrei: In rechten Medien wurde Sarsour in die Nähe von ISIS gerückt, andere wiederum sehen Verbindungen zur Hamas. Eine Muslima könne nicht für Frauenrechte eintreten – so der gehässige Tenor vieler Twitter-UserInnen. Unter dem Hashtag #IMarchWithLinda formulierten zahlreiche Menschen ihre Solidarität mit der Aktivistin – unter ihnen Bernie Sanders, dessen Präsidentschaftskampagne Sarsour unterstützt hatte.

Vollzeit-Aktivistin

Sarsour ist Vorsitzende der arabisch-amerikanischen Vereinigung von New York, seit vielen Jahren kämpft sie gegen die Diskriminierung von Minderheiten, gegen Islamfeindlichkeit und Racial Profiling und engagiert sich in der "Black Lives Matter"-Bewegung. Als "Brooklyn Homegirl in a Hijab" porträtierte ein Journalist der "New York Times" Sarsour, die BeobachterInnen als mögliche Kandidatin für ein politisches Amt sehen. Kritik an ihrer Person gibt es allerdings nicht nur von rechter Seite: Die Tochter palästinensischer Einwanderer unterstützt die Kampagne BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), die dafür eintritt, mithilfe von Boykott und dem Abzug von Investitionen Druck auf den Staat Israel auszuüben – KritikerInnen bezeichnen die Kampagne als antisemitisch.

Nur eine Woche nach dem "Women’s March on Washington" ist Linda Sarsour bereits im nächsten Protest engagiert: Gemeinsam mit anderen AktivistInnen kämpft sie gegen das Einreiseverbot für StaatsbürgerInnen des Iran, des Irak, des Sudan, Syriens, des Jemen, Libyens und Somalias, das auch als "Muslim ban" bezeichnet wird. "Ich verspreche euch, dass ich niemals aufhören werde dafür zu kämpfen, woran ich glaube – ungeachtet der Umstände", postete Sarsour am Montag auf ihrer Facebook-Seite. (Brigitte Theißl, 1.2.2017)