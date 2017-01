Auch Pato zieht nach China

Brasilianer verlässt Villarreal und lässt sich bei Aufsteiger Tianjin Quanjian nieder

Villarreal – Mit dem brasilianischen Stürmer Alexandre Pato geht ein weiterer internationaler Fußballstar dank eines Millionendeals nach China. Der 27-Jährige wird von Villarreal zum Super-League-Aufsteiger Tianjin Quanjian wechseln, wie der spanische Erstligist am Dienstag bestätigte. Kolportierte 18 Millionen Euro soll der vom Italiener Fabio Cannavaro trainierte Club für Pato überwiesen haben.

Anfang Jänner war bereits der Belgier Axel Witsel von Zenit Sankt Petersburg in die Sieben-Millionen-Metropole nahe Peking gewechselt. Das ehemalige Fußball-Wunderkind Pato hatte sich beim AC Milan einen Namen gemacht. Bei Villarreal traf er in dieser Saison in 14 Spielen zweimal. (APA; 31.1.2017)