Neue Drohnen-Videos: Wie Apples neuer Campus derzeit aussieht

Ende Jänner 2017 sind die Bauarbeiten noch immer im Gang

Eigentlich hätten die ersten Mitarbeiter Ende Jänner in den neuen Apple Campus 2 ziehen sollen. Das hatte CEO Tim Cook 2016 angekündigt. Doch die Fertigstellung scheint sich noch etwas verzögern, berichtet der "Business Insider". Wie das Raumschiff – so der Spitzname des runden Gebäudes – derzeit aussieht, zeigen zwei aktuelle Youtube-Videos.

Baustellen und neues Auditorium

Duncan Sinfield und Matthew Roberts haben das Gebäude jeweils mit ihren Drohnen überflogen und die Videos nun veröffentlicht. Darin sind noch mehrere Baustellen und unter anderem das neue Auditorium zu sehen, in dem in Zukunft die Präsentationen des Unternehmens stattfinden sollen. Der Saal ist für 1.000 Personen konzipiert.

matthew roberts

duncan sinfield

Die Arbeiten an dem geschätzt 5 Milliarden teuren Campus haben 2013 begonnen und. Er soll Platz für 13.000 Mitarbeiter bieten. Das Gebäude hat einen Außenumfang von 1,6 Kilometern ist 260.000 Quadratmeter groß. In der Mitte soll ein begrünter Innenhof entstehen. Verantwortlich zeichnet der britische Architekt Norman Foster, der unter anderem auch das Londoner Wembley-Stadion und den Berliner Reichstag neu gestaltet hat.

Das bisherige Hauptquartier an der Adresse 1 Infinit Loop, an dem 25.000 Personen arbeiten, will das Unternehmen weiter behalten. (red, 31.1.2017)