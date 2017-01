Eigentümer Kloiber: ATV-Verkauf an ProSieben "in den nächsten Tagen"

"Nur noch kleine Hürden", sagt Münchner Programmhändler – Wettbewerbsbehörde prüfte mögliche Auflagen

München/Wien – ATV-Eigentümer Herbert Kloiber kündigt den Verkauf des Senders an die größte Privatsendergruppe ProSiebenSat1Puls4 "in den nächsten Tagen" an. "Der Verkauf ist im Zielkorridor. Es gibt nur kleine Hürden zu überwinden", sagte Kloiber dem "Handelsblatt" (derzeit Print). "In den nächsten Tagen wird unterschrieben."

Die Wettbewerbsbehörde BWB prüfte und verhandelte bis zuletzt noch intensiv, unter welchen Auflagen ein solcher Deal ohne Kartellgerichtsverfahren möglich wäre. Eine Entscheidung darüber ist bisher nicht bekannt.

Zuletzt kursierten Informationen über weitere Kaufangebote, die weniger kartellrechtliche Schwierigkeiten bereiteten – kolportiert wurde etwa ein Angebot der Familie Fellner (Mediengruppe Österreich). Die Behörde hatte sich eine Entscheidung über mögliche Auflagen bis heute, Dienstag, vorgenommen; Kaufangebote könnten diese Vorgespräche verzögern.

Kein Kommentar zu Fellner

Freitag verweigerte Kloiber auf STANDARD-Anfrage einen Kommentar zu einem kolportierten Kaufangebot der Familie Fellner. Auch der Mediaprint beziehungsweise den Mediaprint-Zeitungen "Krone" und "Kurier" wurde Interesse an ATV nachgesagt.

Das Handelsblatt zitiert eine ungenannten Quelle bei ProSiebenSat1 mit: "Wir sind der einzige verbliebene Kaufinteressent."

Die Aussagen Kloibers und von ProSieben können sich auf jüngste Gespräche mit Wettbewerbsbehörde der Wettbewerbsbehörde gründen – und/oder mit dem Vorstoß Druck machen.

Fokussierter Markt-Blick

Dafür spricht die Darstellung der Marktanteile im "Handelsblatt": Der ORF wird mit dem Gesamtmarktanteil seiner beiden Hauptprogramme angeführt, die Privatsendergruppe ProSiebenSat1 aber nur mit den Werten einzelner Programme und ohne den Bruttowerbemarktanteil nach Gruppen, der bei ProSiebenSat1Puls4 die kartellrechtlich wesentliche 30-Prozent-Marke auch ohne ATV übersteigt – Daten zum TV-Markt finden Sie hier. (fid, 31.1.2017)