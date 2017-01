Québec: Anklage wegen sechsfachen Mordes nach Angriff auf Moschee

27-jähriger Politikstudent stellte sich der Polizei

Québec – Nach dem Anschlag auf eine Moschee in der kanadischen Stadt Québec ist ein festgenommener Verdächtiger vor Gericht des sechsfachen Mordes beschuldigt worden. Außerdem wird dem 27-jährigen Studenten Gerichtsdokumenten zufolge versuchter Mord in fünf Fällen vorgeworfen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann als Einzeltäter handelte. Ein weiterer nach dem Überfall auf das islamischen Kulturzentrum festgenommener Mann werde nun als Zeuge betrachtet, hieß es am Montag.

Der mutmaßliche Angreifer hatte am Sonntagabend das Feuer eröffnet und sechs Menschen getötet. Ministerpräsident Justin Trudeau sprach von einem Terroranschlag. Zum Motiv lagen weiter keine konkreten Informationen vor. In US-Regierungskreisen hieß es, wahrscheinlich sei Hass auf Muslime das Motiv.

Dem TV-Sender CBC zufolge handelt es sich um einen 27-jährigen franko-kanadischen Politikstudenten aus einem Vorort Québecs. In einer Facebook-Gruppe, die sich für Flüchtlinge stark macht, wird ihm unter Berufung auf Aktivisten nachgesagt, die französische Präsidentschaftsfavoritin Marine Le Pen von der rechtsextremen Front National (FN) zu unterstützen. (Reuters, APA, 31.1.2017)