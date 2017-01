Zweites Gold für Lösch

Niederösterreicherin gewinnt in Tarvis Riesentorlauf, Bronze für Gfatterhofer

Tarvis – Claudia Lösch hat am Montag bei den Para-Ski-Weltmeisterschaften in Tarvis ihre zweite Goldmedaille gewonnen. Die querschnittgelähmte Niederösterreicherin gewann den Riesentorlauf vor ihrer Dauerrivalin Anna Schaffelhuber (GER). Der Salzburger Markus Gfatterhofer holte ebenfalls in der sitzenden Klasse Bronze hinter Jeroen Kampschreur (NED) und Andrew Kurka (USA).

Lösch, zweifache Paralympics-Siegerin von 2010, hält nun ebenso wie Schaffelhuber, die Triumphatorin von Sotschi 2014, bei zweimal Gold und zweimal Silber. Letzter Bewerb in Tarvis ist am Dienstag der Slalom. (APA, 30.1. 2017)