Erdstöße am Ätna: Schulen evakuiert

Keine Berichte über Schäden

Catania – Am südlichen Rand des Vulkans Ätna auf Sizilien hat am Montag mehrmals die Erde gebebt. Sicherheitshalber wurden deshalb Schulen in mehreren Gemeinden evakuiert, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) registrierte rund 60 Beben, fünf davon hatten Stärken von 3 bis 3,5. Die Erdstöße seien in der Region zu spüren gewesen, Berichte über Verletzte oder Schäden gab es allerdings nicht. (APA, 30.1.2017)